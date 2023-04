Emma Meesseman: 'Fenerbahçe'de ilk kez böyle bir şey yaşıyor olmak çoğu kişinin ulaşamayacağı bir şey'

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, Fenerbahçe gibi bir kulüpte ilk kez şampiyonluk yaşamanın çoğu kişinin ulaşamayacağı bir durum olduğunu ifade etti. Meesseman, Galatasaray rekabeti ile ilgili de, "Galatasaray rekabetini yaşamak farklı oluyor" dedi.

Kadınlar Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Bu başarıyı ilk kez yaşayan kadroda yer almanın kendisi için çok heyecan verici olduğunu söyleyen Meesseman, "Öncelikle tarih yazmak ve bir şeylerde ilk kez birinci olmak gerçekten çok heyecan verici bir duygu. Özellikle böyle eşi benzeri olmayan kulüpte böyle başarı yaşamanın duygusu tarif edilemez. İlk kez böyle bir şey yaşıyor olmak Fenerbahçe gibi bir kulüpte çoğu kişinin ulaşamayacağı bir şeydi" ifadelerini kullandı.

"Ben her zaman kazanmak için oynuyorum"

5. Eurolegaue şampiyonluğunu alan Meesseman, her zaman kazanmak için oynadığını ifade ederek, "Benim mantalitemde nereye başlıyorsam neye başlıyorsam ben kazanmak için oynuyorum. Hiçbir sene daha orta vadeli takıma çıkıp da bu sene daha rahat geçecek diye mantalitem yok. Ben ne zaman nerde oynarsam her zaman kazanmak için oynuyorum. Bu sene de öyleydi. Bu Fenerbahçe olur, Belçika milli takımı olur ben sadece kazanmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Galatasaray rekabetini yaşamak farklı oluyor"

Ligde yarı final ikinci maçında oynayacakları Galatasaray derbisine değinen Belçikalı pivot, "Buraya gelmeden önce de Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinin farkındaydım çünkü arkadaşlarım iki taraf için de oynamıştı daha önce. Onlardan duymuştum ama burada Galatasaray'a karşı ilk maçıma çıktığımda hem mesajları gördüm hem salondaki atmosferi. Bizim tüm Galatasaray maçlarımız inanılmaz atmosferde oluyor. O enerjiyi hissediyorsunuz. O baskıyı da hissediyorsunuz ama böyle büyük bir rekabette oynamak da keyif verici. O baskıyla beraber keyif de veriyor. Dolayısıyla bunun eşi benzeri olmayan bir ortam olduğunu düşünüyorum. Çoğu yerde bu yoktur. Gelmeden önce farkındaydım ama onu yaşamak farklı oluyor" diye konuştu.

"Mersin final serisi için hazır olacağız"

Yarı finalde Galatasaray'ı geçmeleri durumunda final eşleşmesinde yeniden Mersin ÇBK ile karşı karşıya geleceklerinin hatırlatılması üzerine Meesseman, "Mersin final serisi için biz hazır olacağız. Aslında sırf onlar için değil bizim için de rövanş müsabakası olacak. Çünkü sezon içerisinde onlara yenildiğimiz müsabakalar oldu. Biz de o mantaliteyle gideceğiz oraya. Final serisi için hazır olacağız" şeklinde konuştu.

"Taraftarımıza çok büyük bir teşekkür borçluyuz"

Taraftara teşekkür eden başarılı oyuncu, şu ifadelerle açıklamasını noktaladı:

"Taraftarımıza çok büyük teşekkür etmek istiyorum çünkü her maç bizi destekliyorlar. Her maç yorulduğumuz noktada bizi iten güç oluyorlar. Onlara çok büyük bir teşekkür borçluyuz. Biz onlar için yapıyoruz zaten onlar için oynuyoruz. Sosyal medyadan mesajları, destekleri olsun her şey bizi çok daha motive ediyor." - İSTANBUL