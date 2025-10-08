Emlak Konut, Saarlouis Royals'ı 81-73 ile Geçti
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Emlak Konut, Almanya'nın Saarlouis Royals takımını 81-73'lik skorla mağlup etti.
Salon: Stadtgarten
Hakemler: Jurgen Muho (Lüksemburg), Kirsten Poffe, Pierre Gilis (Belçika)
Saarlouis Royals: Burse 14, Koskimies 10, Lehtoranta 16, Eichmeyer 4, Hill 2, Sylla 8, Meynadier 8, Sila 8, Schiffer 3
Emlak Konut: Günesh Karaoğlan 2, Thomas 7, Delaere 17, Holesinska 2, Macaulay 8, Melek Uzunoğlu 2, Berfin Sertoğlu 8, Ndour 35
1. Periyot: 15-19
Devre: 43-39
3. Periyot: 56-60
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Emlak Konut, konuk olduğu Almanya'nın Saarlouis Royals ekibini 81-73 yendi.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor