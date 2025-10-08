Haberler

Emlak Konut, Saarlouis Royals'ı 81-73 ile Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Emlak Konut, Almanya'nın Saarlouis Royals takımını 81-73'lik skorla mağlup etti.

Salon: Stadtgarten

Hakemler: Jurgen Muho (Lüksemburg), Kirsten Poffe, Pierre Gilis (Belçika)

Saarlouis Royals: Burse 14, Koskimies 10, Lehtoranta 16, Eichmeyer 4, Hill 2, Sylla 8, Meynadier 8, Sila 8, Schiffer 3

Emlak Konut: Günesh Karaoğlan 2, Thomas 7, Delaere 17, Holesinska 2, Macaulay 8, Melek Uzunoğlu 2, Berfin Sertoğlu 8, Ndour 35

1. Periyot: 15-19

Devre: 43-39

3. Periyot: 56-60

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Emlak Konut, konuk olduğu Almanya'nın Saarlouis Royals ekibini 81-73 yendi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı

Avrupa ülkesinden İsrail'e silah ambargosu kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon oldu

3-2'lik nefesleri kesen maç! Şampiyon belli oldu
Bruno Fernandes Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı

Bruno Fernandes Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.