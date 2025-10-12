Emlak Konut, Kocaeli Kadın Basketbol'u 69-57 Yenerek 2. Haftayı Galibiyetle Kapattı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Emlak Konut, Kocaeli Kadın Basketbol takımını 69-57 mağlup etti. Maçın periyotları 17-13, 34-25 ve 48-36 sonuçlandı.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Niyazi Yasin Kahraman, Süleyman Tepe
Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 3, Thomas 20, Macaulay 14, Berfin Sertoğlu 9, Gueye 4, Ferda Yıldız 1, Delaere 16, Gizem Başaran Turan 2, Melek Uzunoğlu
Kocaeli Kadın Basketbol : Martinez 5, Zabotkaite 4, İnci Güçlü 2, Yağmur Bul 3, Jones 23, Şuğranur Hatice Sönmez 11, Reimer 9, Derin Yaya, Buket Ünal
1. Periyot: 17-13
Devre: 34-25
3. Periyot: 48-36
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Emlak Konut, Kocaeli Kadın Basketbol'u 69-57 yendi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor