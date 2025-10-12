Haberler

Emlak Konut, Kocaeli Kadın Basketbol'u 69-57 Yenerek 2. Haftayı Galibiyetle Kapattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Emlak Konut, Kocaeli Kadın Basketbol takımını 69-57 mağlup etti. Maçın periyotları 17-13, 34-25 ve 48-36 sonuçlandı.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Niyazi Yasin Kahraman, Süleyman Tepe

Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 3, Thomas 20, Macaulay 14, Berfin Sertoğlu 9, Gueye 4, Ferda Yıldız 1, Delaere 16, Gizem Başaran Turan 2, Melek Uzunoğlu

Kocaeli Kadın Basketbol : Martinez 5, Zabotkaite 4, İnci Güçlü 2, Yağmur Bul 3, Jones 23, Şuğranur Hatice Sönmez 11, Reimer 9, Derin Yaya, Buket Ünal

1. Periyot: 17-13

Devre: 34-25

3. Periyot: 48-36

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Emlak Konut, Kocaeli Kadın Basketbol'u 69-57 yendi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme

Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, Arda Güler'i konuşuyor: Bulgar duvarını yıktı

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Atılan manşetleri görmeniz lazım
Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme

Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.