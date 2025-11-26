Emlak Konut, Kızılyıldız ile Play-Off Öncesi Karşılaşıyor
Emlak Konut Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda son hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak. Maç, yarın saat 20.00'de Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak.
Emlak Konut Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.
Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Sırp ekibi grupta namağlup ilk sırada bulunurken, Emlak Konut ise 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.
Grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen iki takım da play-off turuna yükselmeye daha önce hak kazanmıştı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor