Emlak Konut, Kızılyıldız ile Play-Off Öncesi Karşılaşıyor

Güncelleme:
Emlak Konut Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda son hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak. Maç, yarın saat 20.00'de Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak.

Emlak Konut Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Sırp ekibi grupta namağlup ilk sırada bulunurken, Emlak Konut ise 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

Grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen iki takım da play-off turuna yükselmeye daha önce hak kazanmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
