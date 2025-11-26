Emlak Konut, Kızılyıldız ile Play-Off Öncesi Karşılaşıyor

Emlak Konut Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Sırp ekibi grupta namağlup ilk sırada bulunurken, Emlak Konut ise 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

Grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen iki takım da play-off turuna yükselmeye daha önce hak kazanmıştı.