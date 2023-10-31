Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, yarın BCF Elfic Fribourg'u ağırlayacak
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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 4. hafta maçında yarın İsviçre'nin BCF Elfic Fribourg ekibini konuk edecek.
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 4. hafta maçında yarın İsviçre'nin BCF Elfic Fribourg ekibini konuk edecek.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Toplam 4 takımın yer aldığı grupta iki ekip de ilk 3 maçlarında birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.
Grupta iki ekip arasında oynanan ilk maçta Emlak Konut, rakibine 82-71 mağlup olmuştu.
Kaynak: AA / Spor