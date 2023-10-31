Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, yarın BCF Elfic Fribourg'u ağırlayacak

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 4. hafta maçında yarın İsviçre'nin BCF Elfic Fribourg ekibini konuk edecek.

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 4. hafta maçında yarın İsviçre'nin BCF Elfic Fribourg ekibini konuk edecek.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Toplam 4 takımın yer aldığı grupta iki ekip de ilk 3 maçlarında birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.

Grupta iki ekip arasında oynanan ilk maçta Emlak Konut, rakibine 82-71 mağlup olmuştu.