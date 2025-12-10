Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını konuk edecek. Maç, yarın saat 19.00'da Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak. İstanbul temsilcisi, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bu aşamaya yükseldi.
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını konuk edecek.
Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
E Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmeye hak kazanan Emlak Konut, rakibini mağlup ederek avantaj yakalamayı hedefliyor.
Rövanş mücadelesi ise 18 Aralık Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
İstanbul temsilcisi, play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda GEAS Basket-BAXI Ferrol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor