Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı Fransa'da maç yapacak
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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Roche Vandee Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Roche Vandee Basket ekibiyle karşılaşacak.
La Roche-sur-Yon kentindeki Oudairies Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Emlak Konut, 4 takımın yer aldığı grupta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor.
Grupta aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip Roche Vandee Basket ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.
Emlak Konut, grupta iki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı 86-48 kazanmıştı.
Kaynak: AA / Spor