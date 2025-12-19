Haberler

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Güncelleme:
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında İspanya ekibi Perfumerias Avenida'ya 71-59 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçta Khadijiah Cave'ın 18 sayısı ev sahibi ekibe galibiyet getirirken, Emlak Konut'ta Jessica Thomas'ın 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında konuk olduğu İspanya ekibi Perfumerias Avenida'ya 71-59 yenilerek elendi.

Municipal Wurzburg Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-16 önde bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 43-28 üstün gitti.

Perfumerias Avenida, maç boyunca oyuna ortak olmakta zorlanan Emlak Konut karşısında üçüncü periyodunu 58-48 önde geçtiği mücadeleyi 71-59 kazandı.

Khadijiah Cave 18 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Emlak Konut'ta ise Jessica Thomas'ın 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

İlk maçı da 81-78 kazanan Perfumerias Avenida, bu sonuçla son 16 turuna kaldı. Emlak Konut ise turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
