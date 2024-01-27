Emlak Konut, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Emlak Konut, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 92-61 yendi.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Sabri Gündüz, Selena Gamze Öget Çerçi
Emlak Konut: Fitzgerald 2, Gizem Mürüvet Uca 5, Smith 15, Zeynep Şevval Gül 12, Berfin Sertoğlu 10, Zeynep Sinem Çelik 10, Ceren Akpınar 12, Nimet Çalışkan, Eda Balkan 3, Gizem Başaran Turan 10, Wiese 11, Jakobsone 2
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Canlıel 12, Betül Kutlu, Nuran Tutsak 16, Öykü Taşkın 16, Elanur Demir 12, Sena Işık 5
1. Periyot: 24-16
Devre: 46-30
3. Periyot: 65-44
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Emlak Konut, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 92-61 yendi.