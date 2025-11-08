Haberler

Emlak Konut, Galatasaray'ı Yendi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 74-68 mağlup etti. Maçın periyotları 22-15, 39-32, ve 59-52 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Gönen, Hasan Ok, İsmail Bayram

Emlak Konut: Ferda Yıldız 8, Thomas 23, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 14, Gueye 6, Delaere 6, Melek Uzunoğlu 3, Gizem Başaran Turan 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 17, Williams 14, Oblak 4, Ayşe Cora Yamaner 3, Elif Bayram 5, Sude Yılmaz, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 6, Kuier 19

1. Periyot: 22-15

Devre: 39-32

3 Periyot: 59-52

Emlak Konut, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 74-68 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
