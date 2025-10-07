Haberler

Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Almanya'ya Konuk Oluyor

Güncelleme:
Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk hafta maçında Almanya'nın Saarlouis Royals takımına konuk oluyor. Maç, Stadtgartenhalle'de TSİ 19.00'da başlayacak.

Emlak Konut, normal sezonda ayrıca Kızılyıldız (Sırbistan) ve TTT Riga (Letonya) ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
