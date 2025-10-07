Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Almanya'ya Konuk Oluyor

Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk hafta maçında yarın Almanya'nın Saarlouis Royals takımına konuk olacak.

Stadtgartenhalle'de oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

Emlak Konut, normal sezonda ayrıca Kızılyıldız (Sırbistan) ve TTT Riga (Letonya) ile mücadele edecek.