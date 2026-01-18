Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Emlak Konut, sahasında BOTAŞ'ı 79-62 mağlup ederek ligdeki 11. galibiyetini aldı.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Erdoğan Çelebi, Cemil Uygül, Anıl Veziroğlu

Emlak Konut: Ferda Yıldız 6, Thomas 9, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 9, Ndour 9, Ceren Akpınar 11, Delaere 13, Zeynep Çelik, Melek Uzunoğlu 10, Holesinska

BOTAŞ: Bejedi 17, Rana Uçar, Ayşegül Aladağ 11, Dantas 23, Serfa 6, Işık Su Güven, Mina Berber, Selin Gül, İdil Yeniçulha 3, Işılay Eğin 2

1. Periyot: 25-17

Devre: 39-33

3. Periyot: 56-45

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Emlak Konut, sahasında BOTAŞ'ı 79-62 yendi.

Bu sonuçla Emlak Konut, ligdeki 11. galibiyetini elde ederken BOTAŞ ise 7. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu