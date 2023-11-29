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Emlak Konut Basketbol Takımı Polonya'da mağlup oldu

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Emlak Konut Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası L Grubu'ndaki son maçında Polonya'nın VBV Arka takımına deplasmanda 69-53 mağlup oldu. Polonya temsilcisi 4. galibiyetini elde ederken, Emlak Konut 4. mağlubiyetini yaşadı.

Emlak Konut Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası L Grubu'ndaki 6. ve son maçında Polonya'nın VBV Arka takımına deplasmanda 69-53 mağlup oldu.

Gdynia kentindeki mücadelenin ilk çeyreğini 17-8 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-22 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreği 54-39 önde geçen Polonya temsilcisi, salondan 69-53 galip ayrıldı.

Polonya temsilcisi 4. galibiyetini elde ederken, Emlak Konut 4. mağlubiyetini yaşadı.

Gruptaki son maçta yarın Elfic Fribourg ile Roche Vandee Basket karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

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