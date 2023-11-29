Emlak Konut Basketbol Takımı Polonya'da mağlup oldu
Emlak Konut Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası L Grubu'ndaki son maçında Polonya'nın VBV Arka takımına deplasmanda 69-53 mağlup oldu. Polonya temsilcisi 4. galibiyetini elde ederken, Emlak Konut 4. mağlubiyetini yaşadı.
Emlak Konut Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası L Grubu'ndaki 6. ve son maçında Polonya'nın VBV Arka takımına deplasmanda 69-53 mağlup oldu.
Gdynia kentindeki mücadelenin ilk çeyreğini 17-8 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-22 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği 54-39 önde geçen Polonya temsilcisi, salondan 69-53 galip ayrıldı.
Polonya temsilcisi 4. galibiyetini elde ederken, Emlak Konut 4. mağlubiyetini yaşadı.
Gruptaki son maçta yarın Elfic Fribourg ile Roche Vandee Basket karşı karşıya gelecek.