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Emirhan Topçu: Her türlü rekabete girebilirim

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Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu, Antalyaspor maçı sonrasında her türlü rekabete girebileceğini söyledi. İlk maçında 2 gol atan Topçu, iç sahada oynamanın farkını hissettiğini belirtti.

- Emirhan Topçu: "Her türlü rekabete girebilirim"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu, Antalyaspor maçı sonrasında, "Görev verildiğinde her yerde oynarım. Her türlü rekabete girebilirim. Kendime güveniyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmaya 11'de başlayan Emirhan Topçu, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maça sol bekte başlamasına rağmen iki kez topu filelerle buluşturması ve iptal olan gollerle ilgili gelen soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Topçu, "İlk defa hayatımda 2 gol attım, ikisi de iptal oldu. İkisinde de tam sevinemedim. Ona takılmamak lazım. Sonuçta galibiyet aldık. Bugün 2 gol yedik, bence iç sahada fazla gol yedik. Sonraki maçlarda telafisini yapacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş Stadı'nda ilk maçımdı. Mutluyum, huzurluyum. İnşallah galibiyetlerin devamı gelir" ifadelerini kullandı.

"İnanılmaz bir atmosfer vardı"

İç sahada oynanan ilk maçla ilgili ise Emirhan, "Buraya daha önce rakip olarak gelmiştim. Rakip olarak gelmekle ev sahibi olmak arasında çok fark var. Çok baskı oluyor. İlk maçtan dolayı mı, bilmiyorum ama inanılmaz bir atmosfer vardı. İnşallah taraftarlarımızdan bu desteğin devamını bekliyoruz. Benim için çok keyifliydi. Taraftarlarımız destek verdikçe başarılara koşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Her türlü rekabete girebilirim"

Birçok mevkide görev alabileceğini de sözlerine ekleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Sol bek oynamayalı uzun zaman olmuştu. Görev verildiğinde her yerde oynarım. Her türlü rekabete girebilirim. Kendime güveniyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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