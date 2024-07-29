Emirhan Başyiğit: Formayı alıp yeniden milli takıma gitmek istiyorum

EMS Yapı Sivasspor'un genç futbolcusu Emirhan Başyiğit, "Formayı almaya çalışacağım. Bülent hocam da bana güvendi, formayı alıp yeniden milli takıma gitmek istiyorum." dedi.

Sivasspor Futbol Akademisi'nden yetişen genç futbolcu Emirhan Başyiğit, bugün gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Başyiğit, Sivassporda olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Sezon başında 19 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na katıldığını belirten Başyiğit, şunları kaydetti:

"Finallere kalarak güzel bir başarı sağladık. Hocama teşekkür ediyorum, bana güvendi ve şans verdi. Şimdi sıra burada ve formayı almaya çalışacağım. Bülent hocam da bana güvendi, formayı alıp yeniden milli takıma gitmek istiyorum. Güzel bir ekiple iyi bir şekilde çalışıyoruz. Ümit Milli Takım ve oradan da A Milli takıma yükselmek istiyorum."