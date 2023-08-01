Emircan Haney Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda birinci oldu

Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay kategorisinde milli okçu Emircan Haney, sıralama yarışlarında birinci oldu. Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada Emircan, 121 sporcu arasından 709 puanla birincilik elde etti. Diğer milli sporcular Bathan Akcaoğlu 31'inci, Yakup Yıldız ise 44'üncü sırada yer aldı.