Emircan Haney, Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli okçu Emircan Haney, Çin'de düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası'nın final ayağında altın madalya elde etti.

Erkekler makaralı yayda mücadele eden Emircan, Nanjing kentindeki organizasyonda çeyrek finalde Fransız Nicolas Girard'ı 147-146, yarı finalde de Hollandalı Mike Schloesser'ı beraberlik atışları sonucu mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde Danimarkalı Mathias Fullerton ile karşılaşan milli okçu, rakibini 149-148 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Emircan Haney, böylece Dünya Kupası'nda kariyerinin ilk altın madalyasını final etabında kazandı.

Milli okçu, bu yıl bireyselde Dünya Kupası'nın Antalya ayağında bronz, Madrid ayağında gümüş madalya almıştı.

Dünya Kupası'nın Çin'deki final etabında kadınlar makaralı yayda Türkiye'yi temsil eden Hazal Burun ise Meksikalı Andrea Becerra ile yaptığı çeyrek final müsabakasını kaybetti.

Final etabında olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un yarışacağı erkekler klasik yayda müsabakalar yarın yapılacak.

Dünya Kupası Finalleri'nde her kategoride en iyi 8 sporcu mücadele ediyor.