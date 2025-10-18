Haberler

Emircan Haney, Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli okçu Emircan Haney, 2025 Hyundai Dünya Kupası'nın final aşamasında Danimarkalı rakibi Mathias Fullerton'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce Antalya ve Madrid ayaklarında gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.

Milli okçu Emircan Haney, Çin'de düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası'nın final ayağında altın madalya elde etti.

Erkekler makaralı yayda mücadele eden Emircan, Nanjing kentindeki organizasyonda çeyrek finalde Fransız Nicolas Girard'ı 147-146, yarı finalde de Hollandalı Mike Schloesser'ı beraberlik atışları sonucu mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde Danimarkalı Mathias Fullerton ile karşılaşan milli okçu, rakibini 149-148 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Emircan Haney, böylece Dünya Kupası'nda kariyerinin ilk altın madalyasını final etabında kazandı.

Milli okçu, bu yıl bireyselde Dünya Kupası'nın Antalya ayağında bronz, Madrid ayağında gümüş madalya almıştı.

Dünya Kupası'nın Çin'deki final etabında kadınlar makaralı yayda Türkiye'yi temsil eden Hazal Burun ise Meksikalı Andrea Becerra ile yaptığı çeyrek final müsabakasını kaybetti.

Final etabında olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un yarışacağı erkekler klasik yayda müsabakalar yarın yapılacak.

Dünya Kupası Finalleri'nde her kategoride en iyi 8 sporcu mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Kongrede tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
Polis ekiplerinin sabrını sınayan alkollü sürücü: Amcam MİT'te çalışıyor, lahmacun 60 lira

Polislerin sabrını sınadı: Amcam MİT'te çalışıyor, lahmacun 60 lira
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.