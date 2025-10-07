Emir Yuşa Atıcı Anısına Futbol Turnuvası Başladı

Trabzon'da 4 yıl önce yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın anısına düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor Kulübünün paydaşlığında, 4 yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın anısına düzenlenen futbol turnuvasının açılışına, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, Trabzonspor'un efsane oyuncuları ve çok sayıda futbolsever katıldı.

Ortahisar ilçesindeki Faroz Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kanca, Trabzonspor'un efsanelerini yeniden izleme fırsatı bulduklarını belirterek, "Burada kıymetli bir kardeşimizin hikayesi de var. Yorgun mermi diyoruz ama babası 'katil mermi' diyor haklı olarak. Sonuçta o mermiyle bir evladımızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Bu vesileyle silah olaylarından uzak durmamız gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Turnuvamızın hayırlara vesile olması temennisiyle tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın açılış maçı, beyaz takım ile çizgili takım arasında oynandı. Karşılaşma, çizgili takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Günün ikinci maçında ise bordo takım, turuncu takımı 7-2 mağlup etti.

Yarın oynanacak final karşılaşması öncesinde, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzonsporlu eski futbolcular Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Şenol Ustaömer, Bekir Barçın, Hasan Şengün, Hami Mandıralı, Abdullah Ercan ve İbrahim Yattara'nın da forma giyeceği şöhretler karması da sahaya çıkacak.