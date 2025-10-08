Emir Yuşa Atıcı Anısına Düzenlenen Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Trabzon'da 4 yıl önce yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın anısına düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası, Trabzonsporlu eski futbolcuların da forma giydiği şöhretler maçı ve final müsabakasıyla sona erdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor Kulübünün paydaşlığında, 4 yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın anısına düzenlenen futbol turnuvası, Faroz Futbol Sahası'nda Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzonsporlu eski futbolcular Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Şenol Ustaömer, Bekir Barçın, Hasan Şengün, Hami Mandıralı, Abdullah Ercan ve İbrahim Yattara'nın da sahaya çıktığı şöhretler maçı ve final müsabakasıyla tamamlandı.

Turnuvanın ilk bölümünde oynanan efsaneler ve şöhretler maçında bordo takım ile çizgili takım karşı karşıya geldi. Beraberlikle biten karşılaşmada, penaltılarda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de attığı golle çizgili takım 9-6'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

Yine bordo takım ile çizgili takımın karşılaştığı final maçında da normal sürenin beraberlikle sonuçlanması üzerine penaltı atışlarına gidildi. Bordo takım, 9-8'lik skorla şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, turnuvada yer alan tüm sporcuların imzaladığı formayı, madalyayı ve plaketi Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı'ya takdim etti.

Vali Aziz Yıldırım, yorgun merminin bir insanı hayattan koparabildiğini belirterek, "Bu organizasyon, bu büyüklerimiz, bu güzel insanlar buna vesile olsun, artık silah sıkmayalım. Hiçbir şekilde düğünlerde, bayramlarda sevincimizi göstermek için silah atılmasın. Merminin yorgunu olmuyor, insanları hakikaten çok üzecek hadiseler meydana geliyor. Atmayalım, üzülmeyelim tam tersine sevincimizi farklı şekillerde ortaya koyalım. Kemençemiz, horonumuz var, bunlar bizim için sevinmeye yeter." ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de belediye olarak Trabzon'da sporun, dostluğun ve hatıranın buluştuğu böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Turnuvanın 4 yıl önce yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın anısına düzenlendiğini hatırlatan Genç, "Onu, en güzel duygularla ve dualarla anıyoruz. Kıymetli ailesiyle, babası Mustafa abimizle bugün burada birlikte olmak bizler için çok kıymetli. Kendilerine sabırlar diliyor, bu anlamlı etkinliğe katılan tüm efsanelere, sporcularımıza ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Emir Yuşa'nın ismini ve hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı ise dört yıl önce evladını burada bir katil mermiye kurban verdiğini ve o günden sonra bir farkındalık oluşturmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını aktardı.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Atıcı, "Bu süreçte başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm dostlarımız bize büyük destek verdi. Hepsine minnettarım. Çok güzel bir organizasyon olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evladımızın adını yaşatmaya gayret ediyoruz, kendisi artık aramızda değil ama hatırası kalbimizde. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Vali Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç tarafından takdim edildi.