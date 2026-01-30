Fenerbahçe, Emir Ortakaya ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya'nın sezon sonuna kadar geçerli olan geçici transfer sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncunun kalıcı transferi konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Emir Ortakaya'nın sezon sonuna kadar geçerli olan geçici transfer sözleşmesi, karşılıklı görüşmeler sonucunda feshedilmiştir. Oyuncumuzun kalıcı transferi konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL