Haberler

Fenerbahçe, Emir Ortakaya ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, kiralık oyuncusu Emir Ortakaya'nın Eyüpspor'daki sözleşmesini feshederek, Çaykur Rizespor'a kalıcı transferi konusunda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya'nın sezon sonuna kadar geçerli olan geçici transfer sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncunun kalıcı transferi konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Emir Ortakaya'nın sezon sonuna kadar geçerli olan geçici transfer sözleşmesi, karşılıklı görüşmeler sonucunda feshedilmiştir. Oyuncumuzun kalıcı transferi konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
ABD'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı

Trump görev vermişti! Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri