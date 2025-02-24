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Emir Can Gencel Altınordu'da Forma Şansı Buldu

Emir Can Gencel Altınordu'da Forma Şansı Buldu
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Altınordu, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Can Gencel ile son iki maçında galibiyet elde etti. Gencel, ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmak için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Altınordu'nun yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Can Gencel, kırmızı-lacivertlilerin oynadığı son 2 karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak formayı kapmayı başardı.

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'da 23 yaşındaki Emir Can Gencel, formayı kaptı. Union Berlin altyapısında yetiştikten sonra Almanya'da bölgesel liglerde forma giyen Gencel, yaz transfer döneminde Altınordu ile sözleşme imzaladı. Sezonun ilk yarısında birçok maçta sonradan oyuna dahil olan genç oyuncu, teknik direktör Ersan Parlatan ile adeta kendini buldu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu; son 2 maçta ilk 11'de görev alırken, Altınordu iki müsabakadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Son 2 maçtan 6 puan çıkarttıklarını ifade eden Emir Can Gencel, "Şampiyonluk şansımızı son maça kadar kovalamak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ben de forma giymeye başladım. Burada olduğum içim çok mutluyum. İlk 11'in değişilmez isimlerinden birisi olmak istiyorum. Bunun için sıkı çalışmaya devam edeceğim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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