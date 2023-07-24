Emir Batur Albayrak, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde altın madalya kazandı

Milli yüzücü Emir Batur Albayrak, Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler 400 metre serbest stilde altın madalya kazandı ve EYOF rekorunu kırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Albayrak'ı tebrik etti.