Emir Batur Albayrak, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde altın madalya kazandı
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Milli yüzücü Emir Batur Albayrak, Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler 400 metre serbest stilde altın madalya kazandı ve EYOF rekorunu kırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Albayrak'ı tebrik etti.
Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde milli yüzücü Emir Batur Albayrak, erkekler 400 metre serbest stilde altın madalya kazandı.
400 metre serbest stilde 3: 51.29 derecesiyle altın madalya kazanan Emir Batur Albayrak, EYOF rekorunu da kırmış oldu.BAKAN DR. OSMAN AŞKIN BAK'TAN EMİR BATUR ALBAYRAK İÇİN TEBRİK MESAJIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Slovenya'da düzenlenen Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde, EYOF rekoru kırarak altın madalya kazanan Milli Yüzücü Emir Batur Albayrak'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Slovenya'da düzenlenen Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler 400 metre serbest stilde yarışan ve 3: 51.29 derecesiyle EYOF rekoru kırarak altın madalya kazanan Emir Batur Albayrak'ı kutluyorum. Ülkemize EYOF'taki ilk madalyasını kazandıran milli yüzücümüz Emir Batur Albayrak'ın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."