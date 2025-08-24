Eminevim Ümraniyespor ve Atakaş Hatayspor 1-1 Beraber Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında oynanan karşılaşmada Eminevim Ümraniyespor, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Gol atan oyuncular Okoronkwo ve Batuhan Çelik oldu. Maçta iki kırmızı kart görüldü.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Muhammed Selim Özbek, Rıdvan Çevik, Selami Dursun

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül (Dk. 66 Talha Bartu Özdemir), Glumac, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Djokanovic, Hoti (Dk. 62 Barış Ekinciler), Atalay Babacan (Dk. 62 Batuhan Çelik), Serkan Göksu, Benny, Bardhi

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Abdulkerim Parmak (Dk. 90+3 Selimcan Temel), Görkem Sağlam (Dk. 75 Hodzic), Engin Can Aksoy, Bamgboye, Okoronkwo, Strandberg (Dk. 60 Massanga)

Goller: Dk. 45+3 Okoronkwo (Atakaş Hatayspor ), Dk. 84 Batuhan Çelik (Eminevim Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 27 Djokanovic (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 58 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 36 Abdulkadir Parmak, Dk. 42 Görkem Sağlam, Dk. 53 Okoronkwo, Dk. 84 Bekaj (Atakaş Hatayspor ), Dk. 45+2 Emre Kaplan, Dk. 45+6 Benny, Dk. 71 Bardhi, Dk. 82 Talha Bartu Özdemir, Dk. 86 Serkan Göksu (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Atakaş Hatayspor, 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
