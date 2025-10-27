Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor'da teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Bülent Bölükbaşı'na görev yaptığı süreçte sergilediği duruş, çalışma disiplini ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Ümraniyespor, 8 puan ve averajla 18. sırada yer aldı.