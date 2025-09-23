Haberler

Eminevim Ümraniyespor Boluspor'u Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Eminevim Ümraniyespor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Boluspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta tek golü Batuhan Çelik kaydetti ve 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Olcar, Enes Biroğlu, Çağrıcan Pazarcıklı

Boluspor : Orkun Özdemir, de Lima, Devran Şenyurt (Dk. 70 Ömürcan Artan), Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 60 Buğra Çağıran), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Onur Öztonga, Boakye, Rasheed (Dk. 47 Arda Usluoğlu), Balburdia

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik, Bardhi (Dk. 87 Talha Bartu Özdemir), Barış Ekincier, Yusuf Kocatürk, Hoti (Dk. 70 Serkan Göksu), Glumac, Oğuz Yıldırım, Benny (Dk. 35 Soukou), Ali Turap Bülbül, Dokanovic

Gol: Dk. 53 Batuhan Çelik (Eminevim Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Batuhan Çelik (Eminevim Ümiraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rasheed, Dk. 40 Boakye, Dk. 90+3 de Lima ( Boluspor ), Dk. 58 Bardhi, Dk. 89 Serkan Göksu, Dk. 90 Cihan Topaloğlu, Dk. 90+3 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
