Eminevim Ümraniyespor, Bodrum FK'yi 1-0 Mağlup Etti
Eminevim Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti. Maçta tek gol, Talha Bartu Özdemir'den geldi.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Gürcan Hasova, Harun Reşit Güngör, Barış Çiçeksoyu
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 77 Bardhi), Burak Öksüz, Glumac, Yunus Emre Yılmaz, Serkan Göksu, Djokanovic, Hoti, Atalay Babacan (Dk. 66 Talha Bartu Özdemir), Barış Ekincier (Dk. 90 Yusuf Deniz Şaş), Batuhan Çelik (Dk. 90 Ömer Kanpalta)
Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Furkan Apaydın, Omar Imeri (Dk. 86 Okita), Mohammed, Brazao (Dk. 74 Gökdeniz Bayrakdar), Yusuf Sertkaya (Dk. 59 Ahmet Aslan), Fredy, Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Dimitrov)
Gol: Dk. 69 Talha Bartu Özdemir (Eminevim Ümraniyespor)
Kırmızı kartlar: Dk. 11 Mohammed (Sipay Bodrum FK), Dk. 25 Yunus Emre Yılmaz (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ali Habeşoğlu, Dk. 79 Omar Imeri (Sipay Bodrum FK)
