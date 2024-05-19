Emine Irmak Sezer Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun açıklamasına göre, 17 yaşındaki Emine Irmak Sezer, Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda genç kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı. Sırbistan'ın Novisad kentinde düzenlenen organizasyonda yarışan Sezer, 1 saat 13 dakika 48 saniyelik süresiyle 3. sırayı elde etti.
Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda mücadele eden Emine Irmak Sezer, genç kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın Novisad kentinde düzenlenen organizasyonda yarışan 17 yaşındaki Emine Irmak, 1 saat 13 dakika 48 saniyelik süresiyle 3. sırayı aldı.