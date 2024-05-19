Üye Girişi
Haberler

Emine Irmak Sezer Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun açıklamasına göre, 17 yaşındaki Emine Irmak Sezer, Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda genç kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı. Sırbistan'ın Novisad kentinde düzenlenen organizasyonda yarışan Sezer, 1 saat 13 dakika 48 saniyelik süresiyle 3. sırayı elde etti.

Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda mücadele eden Emine Irmak Sezer, genç kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın Novisad kentinde düzenlenen organizasyonda yarışan 17 yaşındaki Emine Irmak, 1 saat 13 dakika 48 saniyelik süresiyle 3. sırayı aldı.

Kaynak: AA / Spor

Emine Irmak Sırbistan Spor Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi

Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi

 Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu

Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title