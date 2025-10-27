Haberler

Emine Göğebakan Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda mücadele eden Emine Göğebakan, finale çıkarak altın madalya kazandı. İlk dünya şampiyonasında Türkiye'ye tarihi bir başarı getirdi.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Emine Göğebakan, kadınlar 46 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Emine, ilk turu maç yapmadan geçti. Emine, sırasıyla Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Rus Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında podyumun zirvesine çıktı.

Emine böylece Türkiye'ye, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Haberler.com
