Emine Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Mete Gazoz'u kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle gurur duyuyoruz şampiyon! Okçuluk Dünya Şampiyonası finalinde ülkemize altın madalya kazandıran milli sporcumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Spor