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Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şampiyon Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Spor

Emine Erdoğan voleybol Spor Haberler

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