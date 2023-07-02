Emine Arslan Polonya'da Altın Madalya Kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kickboks branşında Emine Arslan, kadınlar full contact 52 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye ise toplamda 1 altın ve 3 bronz madalya elde etti.