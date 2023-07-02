Emine Arslan Polonya'da Altın Madalya Kazandı
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kickboks branşında Emine Arslan, kadınlar full contact 52 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye ise toplamda 1 altın ve 3 bronz madalya elde etti.
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kickboks branşında Emine Arslan, altın madalya elde etti.
Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kickboks finallerinde kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, İtalyan rakibi Nicole Perona'yla karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, kickboks branşında organizasyonu 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor