Emine Arslan Avrupa Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları (Kraków-Malopolska 2023) devam ediyor. Kick boks branşında milli sporcu Emine Arslan, çeyrek finalde İspanyol Cristina Morales Martin'i, yarı finalde ise Norveçli Charlotte Berg Andersen'i mağlup ederek finalde İtalyan Nicole Perona ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden Arslan, 3'üncü Avrupa Oyunları'nda şampiyon olmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor