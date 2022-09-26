Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği Dayanışma Komisyonu Üyesi oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, dünya bisikletinin en üst organı olan Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) dayanışma komisyonu üyesi oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, dünya bisikletinin en üst organı olan Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) dayanışma komisyonu üyesi oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, dünyadaki bisiklet sporunun gelişmesi için maddi ve manevi destek veren ve UCI'nin en üst organına dayanışma projeleri sunan komisyona Türkiye'den Emin Müftüoğlu'nun seçildiği belirtildi.

Geride kalan yıllarda UCI'nin yönetim kurulu üyeliği ve Balkan Ülkeleri Bisiklet Birliği Başkanlığı görevlerini de üstlenen Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, yeni göreviyle ilgili, "Bu bir güven tazelemesidir. Bize duyulan büyük güvenin eseridir. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bisiklet sporunun ülkemde en iyi noktaya gelmesi için gayret edeceğim. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bisiklet dünyası otoritelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu görev ülkem adına bir gurur, ülkemin bisikletteki dünya onurudur." ifadelerini kullandı.