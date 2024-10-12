Üye Girişi
Haberler

Emin Ger, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Uluslararası Anons Hedefliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Emin Ger, başpehlivanları yabancı dillerde tanıtarak organizasyonun uluslararası değerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Almanca ve İngilizce anonslarla güreşin coşkusunu artırmayı hedefleyen Ger, Cazgırlık mesleğinde kaliteyi arttırmayı planlıyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Emin Ger, başpehlivanları yabancı dillerde takdim ederek Kırkpınar'ın uluslararası değerine katkı yapmak istiyor.

Emin Ger, AA muhabirine, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde "Çayırın efsanesi" lakabıyla anılan Şükrü Kaybaş'tan devraldığı başcazgırlık görevini onur ve gururla sürdürdüğünü söyledi.

Cazgırlık mesleğinin zirvesinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Ger, yağlı güreşin önemli öğelerinden cazgırlığı daha iyi noktalara taşımak için çaba sarf edeceğini dile getirdi.

Yıllardır aynı heyecanla er meydanlarında görev yaptığını anımsatan Ger, "Başcazgır olduktan sonra da aynı coşku içerisinde kadim kültürümüz, köklü geleneğimiz, ata sporu yağlı güreşe değer katmak için çalışıyoruz. Yağlı güreş organizasyonlarında sabahın erken saatlerinde çayıra ilk gelen cazgır olur. En son yine cazgır çıkar. Bu anlamda önemli bir görevimiz var." dedi.

Emin Ger, er meydanlarında manileriyle izleyicileri güreşin coşkusuna ortak ettiğini belirtti.

Cazgırlığı işin ustalarından öğrendiğini hatırlatan Ger, "Bize yaptığı ustalıklarla, manevi babalıklarla hep önder olan, önümüzden yürüyen, izini takip ettiğimiz merhum başcazgır Pele Mehmet ustamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yine tarihi Kırkpınar'da 60 yıl cazgırlık yapmış, cazgırların piri Şükrü Kayabaş'a şükranlarımı sunuyorum. Üzerimde çok emeği var." diye konuştu.

"Hedefim yaptığım işe kalite katabilmek"

Emin Ger, cazgırlık mesleğinden önce Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını, bu sürede Almanca ve İngilizcesini geliştirdiğini ifade etti.

Başpehlivanları Almanca ve İngilizce anonslarla takdim etmek istediğini belirten Ger, şunları kaydetti:

"Ben bu sahalarda bu işi daha iyi yapabilmek için çaba gösteriyorum. İnşallah daha iyi yerlere varacağız. Hedefim yaptığım işe kalite katabilmek, güzel hizmetler yapabilmek. Almanca ve İngilizce biliyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda Edirne Belediye Başkanımızla bu işi istişare ederek başpehlivanların sunumlarını İngilizce ve Almanca yapmak istiyorum. Yabancı dilde anonslara yağlı güreşe değer katacaktır. Çünkü Kırkpınar uluslararası bir organizasyon. Uluslararası organizasyonda da yabancı dilde anonslar olduğuna inanıyorum. İnşallah yağlı güreşi daha iyi yerlere getireceğiz. Antalya'da uzun yıllar turizm sektöründe çalıştım, Kaleiçi bölgesinde dükkanlarım vardı. O anlamda Almanca ve İngilizcemi geliştirdim. Bu alanda daha da güzel işler yapacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor

Yerel Haberler Etkinlik Kültür edirne Yaşam Spor

DEM Parti, Öcalan hamlesiyle Bahçeli'nin elini havada bırakacak

Bahçeli'nin eli havada kalacak

 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrencinin 17 hocası var

 Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark

Son ankette görülmemiş fark
Yüksek limitli kredi kartlarına katkı payı haberleri sonrası limit düşürme talepleri patladı

İnsanlar limitleri düşürmek için kuyruğa girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.