eMilli Takım FIFAe Nations Cup'ta liderlik koltuğuna oturdu
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Türkiye'yi temsil eden eMilli Futbol Takımı, FIFAe Nations Cup 2023'te C Grubu lideri olarak ilk günü tamamladı. 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan milliler, son 16 turuna yükselmek için avantaj elde etti.
FIFAe Nations Cup 2023'te Türkiye'yi temsil eden eMilli Futbol Takımı, ilk günü C Grubu lideri olarak tamamladı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, FIFA ile EA Sports'un ortaklaşa düzenlediği turnuvanın ilk gününde eMilli Takım, 5 maç yaptı.
Grupta Avustralya'yı 3-2, İspanya'yı 1-0, Singapur'u 3-0, Portekiz'i de 2-1 yenen milliler, Brezilya ile golsüz berabere kaldı.
eMilli Takım, bu sonuçların ardından C Grubu'nda 13 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Brezilya 8 puanla ikinci sırada yer aldı.
Altışar takımın yer aldığı 4 grupta ilk 4 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalma hakkı elde edecek. Son 16 ve çeyrek final maçları 13 Temmuz'da, yarı final ve final maçları ise 14 Temmuz'da oynanacak.
İsrail Milli Marşı çalındı
Organizasyonda D Grubu'nda mücadele eden İsrail'in milli marşı açılış töreninde başkent Riyad'da çalındı.
Milli marşın çalınması ve İsrailli sporcuların ülkelerinin bayraklarını sallamasına dair görüntüler sosyal medyada da yer buldu.