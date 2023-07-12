eMilli Takım FIFAe Nations Cup'ta liderlik koltuğuna oturdu

Türkiye'yi temsil eden eMilli Futbol Takımı, FIFAe Nations Cup 2023'te C Grubu lideri olarak ilk günü tamamladı. 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan milliler, son 16 turuna yükselmek için avantaj elde etti.