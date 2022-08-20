Emetspor'da görev değişimi

Olağanüstü kongreye giden 2. Amatör Simav grubunda mücadele eden Emetspor'da başkanlığa Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Seval getirildi.

Emetspor'un başkanlık görevini başkan Mustafa Gülmez'den devralan yeni başkan Ramazan Seval, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Emet'in köklü kulüplerinden Emetspor'un gelişerek ilerlemesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Başkan Seval,"1968 de kurulan kulübümüzün bugünlere gelmesinde kuruluşundan bugüne görev alan başkan ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyor, vefat eden başkan ve yönetim kurulu üyelerimizi rahmetle anıyoruz. 54 yıllık kulübümüzde dünden bugüne birçok Emetli hemşerimiz kulüp çatısı altında sportif faaliyetlerde bulunmuş, ilçemizi çeşitli müsabakalarda temsil ederek tanıtımını gerçekleştirmiştir. Bugün görevi devraldığımız kulübümüzü halkımızın da destekleri ile ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız. Görev almamızdaki yegane hedefimiz gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak, çeşitli imkanlar sağlayarak sportif faaliyetlerde bulunmalarına katkı sağlamak. Hedeflerimiz arasında kulübümüze en kısa sürede bir idari merkez ve lokal kazandırmak. Kulübümüzü daha da ileriye götürmek, gençlerimize daha yeni imkanlar sunmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız ve halkımızı Emetspor'umuza destek vermeye davet ediyorum "dedi.

Ramazan Seval başkanlığında yeni yönetim kurulu, Ali Levent Sağır, Hüseyin Özbeyaz, Mustafa Gülmez, Eftal Ülke'den oluştu. - KÜTAHYA