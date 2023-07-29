Emet'te 8 spor tesisi için çalışmalar tamamlandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye ve Spor toto teşkilatının ortak projesi çerçevesinde 8 spor tesisi için çalışmalarda sona gelindiği bildirildi. İlçenin toplam 7 mahallesinden merkezde olan Kaynarca ve Kapaklıca Mahallesi dışında 5 mahalleye 8 adet spor sahası yapılıyor. Futbol basketbol ve voleybol sahaları yapılan tesislerin bazılarında ise yürüyüş yolu da bulunuyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye ve Spor toto teşkilatının ortak projesi çerçevesinde 8 spor tesisi için çalışmalarda sona gelindiği bildirildi.

İlçenin toplam 7 mahallesinden merkezde olan Kaynarca ve Kapaklıca Mahallesi dışında 5 mahalleye 8 adet spor sahası yapılıyor. Futbol basketbol ve voleybol sahaları yapılan tesislerin bazılarında ise yürüyüş yolu da bulunuyor.

Gençlerin ve çocukların bulundukları mahalleler de spor yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla ilçenin muhtelif yerlerinde spor tesisleri yapımını gerçekleştirdiklerini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan," Eskiden köylerimizde harman yerlerinde, ilçelerimizde belirli birkaç yer ve okul bahçelerinde futbol oynanırdı. Artık günümüzde bu imkanlar artarak, spor tesislerini her yerde görmek mümkün. Emet ilçemizde de çocuklarımız okul bahçelerinde, gençlerimiz daha çok halı saha tesislerinde sporla iştigal ediyorlar. İlçemize Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzce kazandırılan Gençlik Merkezinde de sportif tesislerimiz mevcut. Bizlerde sporu her mahallemize yaymak ve gençlerimizi, çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırarak bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak adına 8 semt sahamızı ve yeni şehir stadımızı hizmete geçiriyoruz. Bu çerçevede Esentepe Mahallemizde 1.Etap TOKİ Konutları arkasında futbol sahası, yine Esentepe Mahallemiz 4. Etap TOKİ Konutları arkasında basketbol ve voleybol sahaları, Dere Mahallemizde Gedik Arkası 3. Sokak da futbol sahası, Akpınar Mahallemizde Çavuşoğlu camii yanında futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş yolu, Hamam Mahallemiz de Kuloğlu Caddesi üzerinde Leblebi Şekeri Evleri Mevkiinde basketbol ve voleybol sahası ile Cumhuriyet Mahallemiz Hisarlık Caddesi üzerinde basketbol ve voleybol sahaları tamamlanmak üzeredir" dedi.

"Stadımız ilçemize yakışacak"

"Yeni şehir stadımız ilçemize yakışacak" diyen Başkan Doğan," İlçemiz şehir stadı, ilçe dışında Esentepe'de bunuyordu. İlçemiz takımları genelde kış aylarında ligleri oynadıkları için rakipler kadar soğuk hava ve sahayla mücadele etmek zorunda kalıyorlardı. Emet 3. TOKİ konutları önünde bulunan yeni şehir stadımızda ise tribün yapımları devam ediyor. Bu sahamız federasyonun kabul ettiği ölçülerdedir. Ayrıca şehir stadımıza 2 adet kapalı tribün yapımı da sürmektedir. İlçemiz takımları sahamız hizmete girdiğinde lig maçlarını burada oynayacaklar" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA