Emery: Liverpool'a başlarının dertte olduğunu hissettirdik.
Dugout - Spor
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Unai Emery, takımının Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçının ikinci yarısındaki çöküşünü açıkladı ama Klopp ve ekibinin başlarını belaya sokmalarından duyduğu memnuniyeti de es geçmedi.
Unai Emery, takımının Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçının ikinci yarısındaki çöküşünü açıkladı ama Klopp ve ekibinin başlarını belaya sokmalarından duyduğu memnuniyeti de es geçmedi.
Dugout / Spor