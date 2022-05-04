Emery: Liverpool'a başlarının dertte olduğunu hissettirdik. - Haberler

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Emery: Liverpool'a başlarının dertte olduğunu hissettirdik.

Dugout - Spor
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Unai Emery, takımının Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçının ikinci yarısındaki çöküşünü açıkladı ama Klopp ve ekibinin başlarını belaya sokmalarından duyduğu memnuniyeti de es geçmedi.

Unai Emery, takımının Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçının ikinci yarısındaki çöküşünü açıkladı ama Klopp ve ekibinin başlarını belaya sokmalarından duyduğu memnuniyeti de es geçmedi.

Dugout / Spor

Şampiyonlar Ligi, Liverpool, Spor, Haberler

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