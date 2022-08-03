Emekli paraşütçü dağ komandosu, kick boks ringlerinin hakimi oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar paraşütçü dağ komandosu olarak görev yapan Kick Boks Merkez Hakem Komitesi Başkanı Cengiz Pank, "Spor aşığı bir insanım. Kick boks çok ekstrem, adrenalini yüksek bir spor dalı. Dolayısıyla benim sevdiğim bir spor dalı. İlgimi çekti ve bu yolda devam ettim" dedi.

Dünyada ilk kez düzenlenen Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda süpervizörlüğü Kick Boks Merkez Hakem Komitesi Başkanı Cengiz Pank üstlendi. Geçmişte paraşütçü dağ komandosu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Pank, emekli olduktan sonra kick boksa yöneldi. Kick boksun çeşitli kademelerinde bulunan Pank, bu sporun profesyonelliğe adım atmasında rol oynadı. Spor aşkının kararında etken olduğunu belirten Pank, komandoluktan hakemliğe geçiş süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.

"Spor aşığı bir insanım"

Kick boks hakemliğine uzanan yolculuğunu ve Türkiye'de kick boksun profesyonelleşmesine dair süreci anlatan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Cengiz Pank, "Spor aşığı bir insanım. Paraşütçü dağ komandosu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptım. 1990 yılında kick boksa başladım. 1995 yılında antrenör, 1998'de birinci kademe antrenör oldum. 2007 yılında profesyonel hakem kurulunu kurduk. O günden bu yana da profesyonel şube içerisinde profesyonel maçlara devam ediyoruz. Şunu belirtmek isterim ki bu işin önderi federasyon başkanımız Salim Kayıcı'dır. Onun önderliğinde biz bu profesyonel organizasyonlara adım attık" diye konuştu.

"Kick boks çok ekstrem, adrenalini yüksek bir spor dalı"

Kararını en çok etkileyen şeyin spor sevgisi olduğunu söyleyen Pank, "Sporu çok sevdiğim için birçok branşla ilgileniyordum. Paraşütçü dağ komandosu olduğunuz zaman da paraşütle atlıyorsunuz, dağa tırmanıyorsunuz, su altında ve üstünde operasyonlar yapıyorsunuz. Tüm bunlarla ilgili eğitim alıyorsunuz. Kick boks çok ekstrem, adrenalini yüksek bir spor dalı. Dolayısıyla benim sevdiğim bir spor dalı. Bu sebeple de dünyada da seviliyor. İlgimi çekti ve bu yolda devam ettim" cümlelerine yer verdi.

"Kick boksu 3-5 seneye kalmadan olimpiyatlarda görebiliriz"

Kick boksun olimpiyatlarda yer alması yönünde olumlu gelişmeler olduğuna değinen Cengiz Pank, "Şu anda kick boks olimpiyatların alt kademesinde kabul edildi. Belki 3-5 seneyi bulmadan olimpiyatlarda da görebiliriz. Şöyle bir aydınlatma yapayım; şu anda Konya'da İslam Oyunları yapılıyor. Bunun içerisinde bütün olimpik sporlar var ve kick boks var. Bu ne demektir? Yani, olimpik olmasa bile olimpik olarak İslam Oyunları'na katılıyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ