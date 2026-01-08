Çorum FK, Nijeryalı santrfor Eze'yi Sarıyer'e kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Nijeryalı futbolcusu Emeka Friday Eze'nin SMS Grup Sarıyer'e geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Çorum FK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Emeka Friday Eze'nin SMS Grup Sarıyer Kulübüne geçici transferi konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlanmıştır. Emeka Friday Eze'ye kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ederiz. SMS Grup Sarıyer Kulübündeki futbol kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon başında Çorum FK'ye katılan Eze, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 20 resmi maçta 8 golle takımına katkı sağladı.