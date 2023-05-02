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Embiid'siz 76ers, geçen yılın NBA finalisti Celtics'i deplasmanda yendi

Embiid'siz 76ers, geçen yılın NBA finalisti Celtics'i deplasmanda yendi

Spor Haberleri

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics'i 119-115 yenen Philadelphia 76ers, seride 1-0 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics'i 119-115 yenen Philadelphia 76ers, seride 1-0 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, geçen sezonun finalisti Celtics'e konuk olduğu serinin ilk maçını kazandı.

76ers'ı galibiyete, dizindeki sakatlığı süren Joel Embiid'in yokluğunda sahneye çıkan James Harden taşıdı. All-star oyuncu, 45 sayıyla play-off kariyer rekorunu egale etmesinin yanı sıra 6 da asist yaptı.

Tyrese Maxey 26 sayı, 4 top çalma, Tobias Harris 18 sayı, 5 ribaunt ve De'Anthony Melton 17 sayılık katkıda bulundu.

Celtics'te Jayson Tatum 39 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown 23 sayı, 6 ribaunt ve Malcolm Brogdon 20 sayıyla mücadele etti.

Nuggets seriyi 2-0'a getirdi

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, Phoenix Suns ile karşılaştığı konferans yarı final serisinin 2. maçından 97-87 galip ayrıldı ve durumu 2-0 yaptı.

Ev sahibi Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic, 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Aaron Gordon 16, Kentavious Caldwell-Pope 14 sayı kaydetti.

Suns'ta Devin Booker'ın 35 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Kevin Durant'in 24 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Kasığındaki ağrılar yüzünden 3. çeyrekte sahayı terk etmek zorunda kalan Chris Paul ise 8 sayı, 6 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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