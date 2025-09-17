Haberler

Elvira Süleyman Kamaloğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. Oldu

Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kilo kategorisinde 5. olarak önemli bir başarı elde etti.

Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun kadınlar 55 kilo kategorisinde Elvira Süleyman Kamaloğlu, repesaj mücadelesinde Moldavalı Mihaiela Samoil ile karşılaştı.

Elvira, rakibini 8-0 öndeyken tuşla yenerek bronz madalya maçına hak kazandı.

Milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında Japon Sowaka Uchida'ya yenilerek şampiyonayı 5. tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
