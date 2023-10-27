Elvira Kamaloğlu Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre Elvira Kamaloğlu, 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazandı. Mustafa Safa Yıldırım, Alperen Berber ve Mustafa Olgun ise finale yükseldi.

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Elvira Kamaloğlu bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonanın 5. günü sona erdi.

Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Kamaloğlu, bronz madalya müsabakasında ABD'li rakibi Xochitl Citalli'yi 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

67 kiloda mindere çıkan milli güreşçilerden Mustafa Safa Yıldırım yarı finalde Japon Haruto Yabe'i son puanı alarak 3-3 yendi ve finale yükseldi. Mustafa Safa, altın madalya için yarın Kazak Sultan Assetuly ile karşılaşacak.

82 kiloda yarışan Alperen Berber yarı finalde Mısırlı Esad Ashraf Mohamed Abouelatta'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Alperen, yarın final müsabakasında bağımsız sporcu Ruslan Abdiiev ile güreşecek.

97 kiloda mücadele veren milli güreşçi Mustafa Olgun ise yarı finalde Japon Yuri Nakazato'yu 7-4 yenerek finale yükseldi. Mustafa da yarın finalde bağımsız sporcu Pavel Hlinchuk ile karşılaşacak.