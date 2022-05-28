Eltemur kardeşlerden çifte şampiyonluk - Haberler

Gaziantep'te başlayan 57'inci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası final müsabakaları ile devam ediyor.

Düzenlenen final müsabakalarında 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakyalı rakibi Miroslava Kopunova'yı 2-0 mağlup edip altın madalya kazanırken, ağabeyi Erman Eltemur ise İngiliz rakibi -Wılkıns Brandon Brıan'ı 4-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonluk başarılarının sportif çalışmaları ile devam edeceğini söyleyen Eltemur, "Çok mutluyum çok sevinçliyim. Uzun yıllardır bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu. 2022 Avrupa şampiyonluğunu kendi ülkemizde kendi seyircimizin önünde kazandık. Altın madalya almak nasip oldu. Desek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Başta babama ve hocama teşekkür ediyorum. Kardeşim de altın madalya aldı ve şampiyon oldu. Çok çalıştık. Nasip oldu. Sürekli altınlarla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.