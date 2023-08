Elon Musk ve Mark Zuckerberg'i Yağlı Güreşe Davet Ediyoruz

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında yapılması planlanan dövüş, son haftalarda karşılıklı açıklamalarla kızıştı. Musk daha önce dövüşün Antik Roma tarzında İtalya'da yapılacağı belirtildi. Ancak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'tan ilginç bir teklif geldi. Elon Musk ve Mark Zuckerberg'i yağlı güreş yapmaya davet etti.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg, Er Meydanı'nda kapışacak mı?

Elon Musk ile Mark Zuckerberg kavgasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. En son Meta CEO'su Zuckerberg, Twitter (X) CEO'su Musk için demediğini bırakmamıştı. Kendisinin ciddi olmadığını, dövüş için tarih vermekten kaçındığını söylemişti.

In our country, oil-wrestling has a place as a peaceful means of settling scores. We invite you to the "Er Meydanı" in Türkiye to do this thing right. @elonmusk @finkd https://t.co/Jn6AwOHKEQ pic.twitter.com/TdLPuEHecF — Mustafa Varank (@varank) August 20, 2023

Elon Musk ise kavgadan kaçanın kendisi değil, Mark Zuckerberg olduğunu belirtmişti. Musk'ın iddialarına göre ise kavgadan asıl kaçan yer beğenmemesi sebebiyle Zuckerberg'di. Son olarak bu tartışmalara yeni bir alternatif daha eklendi.

Bursa milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, iki ismi yağlı güreşlere davet etti. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde yağlı güreşin barışçıl bir hesaplaşma aracı olarak yeri vardır. Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi Türkiye'deki Er Meydanı'na davet ediyoruz" dedi.

Henüz bu davete ilişkin iki taraftan da açıklama gelmiş değil. Ancak uzun süredir Jiu-Jitsu eğitimi alan Zuckerberg, profesyonel bir maç istediğini belirtmişti. Ayrıca dövüşün "Antik Roma" temasına da uymayacak gibi duruyor.

Siz Elon Musk vs. Mark Zuckerberg için yağlı güreş daveti hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.