Elmira Yasin U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Erzincanlı milli güreşçi Elmira Yasin, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor