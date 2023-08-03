Elmira Yasin, U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Elmira Yasin, kadınlar 73 kilogramda Özbek rakibi Asaloy Amangeldieva'yı 6-0 yenerek bronz madalya kazandı.

- Elmira Yasin, bronz madalyanın sahibi oldu

U17 Dünya Güreş Şampiyonası heyecanı sürüyor

İSTANBUL - U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 73 kilogramda mücadele eden Elmira Yasin, Özbek rakibi Asaloy Amangeldieva'yı 6-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın dördüncü günü final müsabakaları ile tamamlandı. Kadınlarda 43-49-57-65-73 kilogramda sporcular mücadele etti.

73 kilogramda mücadele eden Elmira Yasin, bronz madalya müsabakasında Özbek rakibi Asaloy Amangeldieva ile karşılaştı. Üstün bir performans ortaya koyan ay-yıldızlı sporcu, rakibini 6-0 yenerek bronz madalya kazandı.