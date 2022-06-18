Elmas Lig'in Paris etabı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elmas Lig'in Paris etabı düzenlendi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Elmas Lig'in Paris etabı düzenlendi

Atletizmde Elmas Lig (Diamond League) sezonunun 7. etabı gerçekleştirildi.

Atletizmde Elmas Lig (Diamond League) sezonunun 7. etabı gerçekleştirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen etapta milli sporcu Eda Tuğsuz mücadele etti.

Kadınlar cirit atmada yarışan Eda Tuğsuz, 52,87 metrelik atışıyla 10. oldu. Müsabakada Japon Haruka Kitaguchi, 63,13 metrelik mesafeyle birinci sırayı aldı.

Elmas Lig'in 8. etabı, 30 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Eda Tuğsuz Fransa Paris Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title