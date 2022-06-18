Elmas Lig'in Paris etabı düzenlendi
AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Atletizmde Elmas Lig (Diamond League) sezonunun 7. etabı gerçekleştirildi.
Atletizmde Elmas Lig (Diamond League) sezonunun 7. etabı gerçekleştirildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen etapta milli sporcu Eda Tuğsuz mücadele etti.
Kadınlar cirit atmada yarışan Eda Tuğsuz, 52,87 metrelik atışıyla 10. oldu. Müsabakada Japon Haruka Kitaguchi, 63,13 metrelik mesafeyle birinci sırayı aldı.
Elmas Lig'in 8. etabı, 30 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor