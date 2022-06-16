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Elmas Lig'in Oslo etabı gerçekleştirildi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
Elmas Lig'in Oslo etabı gerçekleştirildi

Atletizmde Elmas Lig (Diamond League) sezonunun 6. etabında iki Türk atlet yarıştı.

Atletizmde Elmas Lig (Diamond League) sezonunun 6. etabında iki Türk atlet yarıştı.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen 6. etapta milli atletler Yasemin Can ve Yasmani Copello mücadele etti.

Kadınlar 5 bin metrede piste çıkan Yasemin Can, 14.41.40'lık derecesiyle 9. oldu. Etiyopyalı Dawit Seyaum, yarışı 14.25.84'lük zamanıyla ilk sırada bitirdi.

Erkekler 400 metre engellide ise Yasmani Copello, 49.36'lık süresiyle 5. sırayı aldı. Müsabakada Brezilyalı Alison dos Santos, 47.26'lık derecesiyle ilk sırayı elde etti.

Elmas Lig'in 7. etabı, 18 Haziran Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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