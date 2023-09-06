Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Sporcu Sayısı Sınırlaması Kaldırıldı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde sporcu sayısındaki sınırlamayı kaldırdı. Organizasyona katılım serbest olacak ve kayıtlar yarın sona erecek. Başpehlivanlık için yarı final ve final müsabakalarında puanlama güreşi uygulanmayacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde sporcu sayısındaki sınırlamayı kaldırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 8-10 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyon için katılımın serbest olduğu belirtildi.

Organizasyon için kayıtların ise yarın biteceği kaydedildi. Kayıt yaptırıp katılmayan güreşçilerin kırmızı kart göreceği aktarılırken, başpehlivanlık için yarı final ve final müsabakalarında puanlama güreşi uygulanmayacağı vurgulandı.